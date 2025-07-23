"الصحة العالمية" تحذر من تفشي فيروس "شيكونغونيا" وتدعو لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر تفشي واسع لفيروس شيكونغونيا، معربة عن قلقها من تكرار ما حدث قبل عشرين عامًا. وأوضحت ديانا روخاس ألفاريز، رئيسة فريق الأمراض الفيروسية المنقولة عبر الحشرات في المنظمة، أن تفشيًا كبيرًا ضرب منطقة المحيط الهندي بين عامي 2004 و2005، حيث أصاب أعدادًا كبيرة من السكان في الجزر الصغيرة، ثم انتشر لاحقًا إلى مناطق أخرى وأصاب نحو نصف مليون شخص.

زيادة الإصابات وأعراض تشبه أمراضًا أخرى

لفتت ألفاريز إلى تسجيل حالات إصابة متزايدة منذ بداية عام 2025 في جزر ريونيون، ومايوت، وموريشيوس، مع تقديرات تشير إلى إصابة نحو ثلث سكان ريونيون. وأشارت إلى أن أعراض الفيروس تشبه أعراض حمى الضنك وزيكا، مما يصعّب تشخيص المرض.

وذكرت ألفاريز أن فيروس شيكونغونيا ينتقل عبر لدغات بعوض النمر، ويسبب حمى شديدة وآلامًا حادة في المفاصل قد تستمر لفترات طويلة، فيما تبقى حالات الوفاة نادرة. وأكدت أن الفيروس ينتشر الآن إلى دول أخرى في المنطقة مثل مدغشقر والصومال وكينيا، كما لوحظ ظهوره في جنوب آسيا.

كما أشارت إلى ورود تقارير عن حالات واردة في أوروبا مرتبطة بتفشي المرض في جزر المحيط الهندي، مع تسجيل انتقال محلي في فرنسا وحالات مشتبه بها في إيطاليا.

دعوات لتعزيز الاستعدادات والوقاية المجتمعية

وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرًا عاجلًا بضرورة تعزيز قدرات الكشف المبكر والوقاية من تفشيات واسعة النطاق، مشيرة إلى أن معدل الوفيات أقل من واحد في المئة، لكن زيادة عدد الإصابات قد تؤدي إلى آلاف الوفيات.

ودعت المنظمة السكان إلى حماية أنفسهم، مشددة على ضرورة استخدام مبيدات الحشرات والتخلص من المياه الراكدة التي تساهم في تكاثر بعوض النمر الناقل للفيروس.