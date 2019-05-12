شاهد: احتجاجات في اسطنبول ضد قرار إعادة الانتخابات البلدية التي فاز فيها مرشح المعارضة

خرج المئات من المتظاهرين الأتراك السبت في اسطنبول للاحتجاج على قرار أعلى سلطة انتخابية في البلاد القاضي بإلغاء نتائج انتخابات بلدية اسطنبول التي جرت في 31 مارس/أيار الماضي وفازت فيها المعارضة. وأمرت الهيئة بإعادة التصويت في انتخابات جديدة في 23 يونيو/حزيران المقبل. وحكم المجلس الانتخابي في تركيا لصالح الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس رجب طيب أردوغان الذي اتهم فيه نتائج الانتخابات بالمزورة.

وفازفي الانتخابات البلدية لإسطنبول مشرح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل على مرشح الحزب الحاكم ورئيس الوزراء السابق بينالي يلدريم.

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وقال متظاهرون معارضون إن قرار إلغاء التصويت يزيد المخاوف بشأن الديمقراطية في تركيا ويثير تساؤلات حول استعداد الحزب الحاكم لقبول الهزيمة الانتخابية والتخلي عن السلطة.

من جهته أفاد حزب أردوغان أن التصويت في اسطنبول شابته عملية تزوير ، لكن المعارضة تقول إن المجلس الانتخابي تعرض لضغوط من الحكومة، التي تريد بشدة التمسك بالسلطة في أكبر مدينة في تركيا.