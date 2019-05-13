المهاجرون يفرون من مركز لجوء في المكسيك بسبب اندلاع حريق

تمكن عدد من المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية من الفرار عقب اندلاع حريق في أحد المراكز المخصصة لاعتقال المهاجرين جنوب المكسيك. ولم تتمكن السلطات المكسيكية بعد من تحديد عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الهرب بعيد اندلاع الحريق في ملجأ تابانيتبيك بأواكساكا حيث كان يقيم أكثر من 100 مهاجر من دول أميركا الوسطى.

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وأكد المسؤولون عدم تسجيل أي إصابات خلال الحريق، لكنهم أكدوا اعتراض مجموعة من المهاجرين في طريقهم إلى ولاية فيراكروز حيث تعتقد السلطات أنهم فروا من الملجأ.

رويترز

ويأتي الحادث وسط تصاعد الغضب في صفوف المهاجرين الذين يعتبرون أن الرئيس المكسيكي لم يلتزم بوعوده تجاه المهاجرين حيث سبق للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وأن وعد بمزيد من المعاملة الإنسانية للمهاجرين من أميركا الوسطى عندما تولى منصبه في ديسمبر-كانون الأول، ومع ذلك، فإن إدارة لوبيز أوبرادور، وبسبب تفاقم عدد الوافدين من جهة، وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاق الحدود من جهة أخرى، اضطرت إلى اللجوء إلى الأساليب القديمة والقائمة على تطبيق القانون بصرامة.