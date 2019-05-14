سياسيٌ دانماركيٌ ينشرُ المواد الدعائية لحملته الانتخابية على موقعٍ إباحي

سجّل سياسيٌ دانماركي سابقة في الحملات الانتخابية بعد أن نشر مواد دعائية له على موقع "بورنهوب" الإباحي الأكثر شعبية في العالم بالنسبة للبالغين.

ولفت يواكيم أولسن، مرشح حزب التحالف الليبرالي في الانتخابات العامة بالبلاد، لفت انتباه الرأي العام إلى حملته الانتخابية التي تحمل شعاراً: "بعد أن تنتهي من لعب القمار/العادة السرية، صوّت لصالح يواكيم".

"نعم، أنا على بورنهوب"، أكد أولسن في منشور على "الفيسبوك"، حيث قال إنه يأمل في "أن يُحدثَ ضحكاتٍ عالية"، في إشارة إلى الإعلان غير المسبوق في تاريخ الحملات الإنتخابية.

وجذبت الخطوة التي اتخذها السياسي الدانماركي اهتمام الرأي العام، وقال أحد مستخدمي تويتر مازحاً "لا شيء يدعو للصراخ"، التحالف الليبرالي "(مثل) موقع مليء بالأشخاص الذين يريدون فقط إشباع رغباتهم وإرضاء أنفسهم".

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