مانشستر سيتي يواجه الإيقاف الأوروبي لمخالفته قواعد اللعب النظيف

يواجه نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي عقوبة محتملة بالإيقاف عن المشاركات القارية لمدة عام وذلك لمخالفته قواعد اللعب النظيف الخاصة بالتعاملات المالية.

وقالت مصادر إن عدداً من أعضاء لجنة للتحقيق المالي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أوصوا بحرمان سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة موسم واحد.

ويبقى القرار النهائي في يد رئيس اللجنة، إيف لوتيرم، وهو رئيس وزراء سابق لبلجيكا، حيث لا تعتد اللجنة بإجراء تصويت جماعي لاتخاذ القرارات.

وبحث لوتيرم وفريقه أدلة ظهرت بصحيفة دير شبيغل الألمانية العام الماضي زعمت تضخيم سيتي لقيمة صفقة رعاية النادي وذلك بعد أربعة أعوام من تغريم النادي 56.5 مليون يورو بسبب انتهاكات مالية مشابهة.

ونفت إدارة سيتي أيه مخالفات في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد الأوروبي للعبة التعليق على التحقيق الدائر إلا أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت إن المحققين يسعون الآن لمعاقبة سيتي.

ومن المتوقع أن تصل اللجنة لقرار أخير خلال 48 ساعة ولكن سيكون من الصعب إيقاف سيتي عن مسابقات الموسم القادم نظراً لضيق الوقت وحق النادي في الطعن على القرار.

وتسعى لوائح اللعب النظيف الاوروبية إلى منع الأندية من الإنفاق بحد أكثر من إمكانياتها ومدخولاتها المادية والربحية.

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