شاهد: أغنية مؤثرة تكريماً للوزيرة الفرنسية السابقة نجاة بلقاسم في بيروت

نشرت وزيرة التربية والتعليم الفرنسية السابقة نجاة فالو بلقاسم فيديو على صفحتها في فيسبوك وهي تستمع لأغنية أهديت لها خصيصا الطالبة اللبنانية دينا الأشيس في الجامعة الأمريكية في بيروت. دينا الأشيس أدت أغنية "صديقي أنا، mon mec à moi" للمطربة الفرنسية باتريسيا كاس بكلمات موجهة للوزيرة الفرنسية السابقة، حول مشوار السياسي الهام سيما توليها وزارة التربية والتعليم في حكومة فرانسوا هولاند. وكتبت فالو بلقاسم تعليقا على الشريط الذي ظهرت فيه مستمتعة بالأغنية "هيا ، لأن الحياة هي أيضًا البعض من الحماس الغامض والساحر، لا أستطيع مقاومة سروري بمشاركة هذا الأداء المفاجئ والرائع لـ "صديقي أنا، mon mec à moi " الذي أهدته لي دينا الموهوبة، طالبة في الجامعة الأمريكية في بيروت.

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ونجاة فالو بلقاسم سياسية ووزيرة فرنسية سابقة من أصول مغربية شغلت منصب وزيرة لحقوق المرأة والناطقة الرسمية باسم حكومة جان مارك ايرولت تحت رئاسة فرانسوا هولاند بين مايو/أيار 2012 إلى أبريل/ نيسان 2014. ثم أختيرت كوزيرة لحقوق المرأة والمدينة والشباب والرياضة في حكومة مانوال فالس. وفي 26 أغسطس/ أب 2014، تم تعيينها وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث في حكومة فالس الثانية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الجمهورية.