رحلة أوروبا تصل إلى بولندا في أسبوعها التاسع

تحت عنوان "رحلة في أوروبا"، تستعرض يورونيوز آراء الناس، بمختلف مهنهم وانتماءاتهم، حول كونهم جزءا من الاتحاد الأوروبي، وتدعو الناس للحديث حول ما يدور في خلجاتهم، قبل قيامهم بالتصويت في الانتخابات الاوروبية التي تعد واحدة من أهم اللحظات الحاسمة لمستقبل الاتحاد.

محطتنا لهذا الأسبوع كانت بولندا التي وصلت إليها عدسة يورونيوز ومراسلها، فنسنت مكفيني. وفي هذا التقرير تلتقي يورونيوز العديد من المواطنين، في الشوارع والمقاهي وأماكن عملهم، في محاولة لفهم تطلعاتهم وفهم مستقبل أوروبي غير واضح المعالم.

ومع صعود نجم الأحزاب اليمينية في الاتحاد الأوربي تتصاعد مخاوف من هيمنة سياسيين من هذه الأحزاب على الانتخابات الأوروبية المقبلة، حيث يرجح أكثر من نصف الأوروبيين انهيار الاتحاد الأوروبي في غضون جيل واحد، على الرغم من الدعم غير المسبوق الذي تلقّاه التكتّل خلال أكثر من ربع قرن.

وننهي رحلة الطريق هذا الأسبوع من خلال مقابلة زمويت برزبتكوفسكي زعيم تجمع "الشباب البولندي". فهو غير سعيد لأن تمويل الاتحاد الأوروبي يذهب لجمعيات تدعو لحقوق ومساواة المثليين. فلا ينكر كرهه للمثليين وجمعيات حقوق المثليين فقط، بل يعتبرها مريضة، ويقول "لا يمكنني أن أكره أي شخص لمرضه أو لإصابته باضطراب عقلي".

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