شاهد: "المدمر" شوارزنيغر يتعرض لركلة قوية من الخلف في جنوب أفريقيا

تعرض الرياضي والممثل والسياسي الأمريكي الشهير ارنولد شوارزنيغر لاعتداء مفاجئ من شخص قام بركله من الخلف أثناء حضوره حفل ترويجي لأحد مراكزه الرياضية في جنوب أفريقيا.

وكان الممثل الشهير بأدواره في سلسلة أفلام "المدمر" يلتقط بعض الصور بصحبة المعجبين من جمهوره حين انقض شاب وركله في ظهره قبل أن ينقض عليه الحراس الشخصيين لشوارزنيغر.

وقال شوارزنيغر إنه لم يعرف إنه تم ركله إلا بعدما شاهد تسجيل مصور للواقعة، حيث ظن أنه دُفع كنتيجة لتجمهر المعجبين حوله مثلما يحدث عادة على حد وصفه.

ولم يتم الكشف عن هوية الشخص الذي هاجم حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أو معرفة دوافعه حتى الآن الذي صرخ عند الإمساك به "ساعدوني ساعدوني، أريد لامبورغيني". وهي من أغلى السيارات في العالم.

وطمأن الممثل نمساوي-الأصل جماهيره وطلب منهم عدم منح الشخص المهاجم ما يرغبه من تسليط للضوء والشهرة.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

ونشر شورازنيغر فيديو لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يمارس رياضة رمي السهم قائلاً: "قدموا لي معروفاً. بدلاً من نشر فيديو للشخص الذي يسعى إلى الشهرة، شاهدوا بعض من رياضيينا كهذا البطل الشاب الذي يثبت أن اللياقة للجميع ويستحق أن يكون مشهوراً".

Do me a favor: instead of sharing the video of the guy who wants to be famous, watch some of our @ArnoldSports athletes like this young hero proving that fitness is for everyone who deserve to be famous. They’re on my Snapchat. pic.twitter.com/EuMynJ7t1n — Arnold (@Schwarzenegger) May 18, 2019

وتنتشر سلسلة مراكز شوارزنيغر، وهو بطل سابق للعالم بكمال الأجسام، الرياضية في عدة دول كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا وإسبانيا.

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