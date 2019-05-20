شاهد: احتفالات مشجعي غلطة سراي بهزيمة "فريق إردوغان" وحسم لقب الدوري

احتفل الآلاف من المشجعين الأتراك بفوز ناديهم غلطة سراي بلقب الدوري التركي للموسم الثاني على التوالي يوم الأحد، بعد تغلبه على مضيفه ناد باشاك شهير الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري بنتيجة 2-1 على أرضه، مع بقاء مبارة واحدة على انتهاء الموسم.

وسجل غلطة سراي هدفين في الشوط الثاني، الأول عبر اللاعب الجزائري سفيان فيغولي والثاني سجله هنري أونيكور، ليضمن بذلك الفريق لقبه الثاني والعشرين في تاريخه.

واحتفل الآلاف من محبي غلطة سراي بفوز فريقهم الذي جاء على خلفية قرار إعادة الانتخابات البلدية التي خسرها حزب إردوغان، وقال بعض محبي غلطة سراي إن فريقهم فاز ليس فقط ضد حزب باشاكير ولكن أيضًا فاز على حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذلك بسبب دعم الرئيس التركي لفريق باشاك شهير، حيث تم انتقاده بسبب تمويله النادي من خلال إيرادات الشركات التابعة لبلدية إسطنبول مثل عائدات وقوف السيارات في إسطنبول ونظام التذاكر الإلكتروني.

وتعهد المرشح الرئيسي لحزب الشعب الجمهوري المعارض ، إكرم إمام أوغلو ، بإنهاء الدعم لباشاك شهير كجزء من حملته الانتخابية.

وتعادل غلطة سراي وباشاك شهير في رصيد النقاط بـ 66 نقطة قبل المواجهة يوم الأحد الفاصلة.

الفوز يعني تتويج غلطة سراي باللقب حتى لو خسر المباراة الأخيرة من الموسم الأسبوع المقبل وذلك بعد تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في مباراة الدور الاول وهو ما يعني تفوق غلطة سراي في المواجهات المباشرة بينهما.

ناد غلطة سراي يحتفل بفوزه باللقب عقب نهاية المباراة رويترز

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