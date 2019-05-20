دراسة: انتشار واسع لسموم فطرية في التوابل وأعشاب الطبخ في لبنان

خلصت دراسة لبنانية-إيطالية مشتركة، تم إنجازها في قسم التغذية التابع لمختبر جامعة بيروت العربية، إلى أن بعض التوابل والأعشاب التي تباع في لبنان تحتوي على سموم تشكل "خطراً كبيراً" على صحة الإنسان.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذي ديلي ستار" اللبنانية الناطقة بالإنجليزية، لاحظ المشرفون على الدراسة، التي أنجزت بالتعاون مع مركز أبحاث ISPA BARI الإيطالي، إلى أن أنواعاً معينة من الفطريات والعفن، تعرف علمياً باسم "ميكوتوكسين"، منتشرة بكثرة على توابل وأعشاب تستهلك بكميات كبيرة في لبنان.

وتلك الفطريات سامة ونسبها مرتفعة في تلك السلع.

وأجريت اختبارات على 94 نوعاً من التوابل والبهارات و38 من الأعشاب التي تستعمل في المطابخ، وتم شراؤها جميعها من بيروت، وتبين في المحصلة أن جميعها احتوى نوعاً واحداً على الأقل من الفطريات السامة، فيما احتوت أربعون بالمئة منها على أكثر من نوع.

وكشفت الدراسة أن التوابل والأعشاب التي تم فحصها تم استيرادها من 15 مصدراً مختلفاً.

وبحسب ما تقوله منظمة الصحة العالمية، يتم فرز تلك السموم في المستودعات التي لا تناسب الشروط الصحية لحفظها، أي حيث ترتفع درجة الحرارة والرطوبة، وهي قد تتسبب بحالات تسمم حادة ونقص في جهاز المناعة وأيضاً بالسرطان.

وبما أن الطرف الإيطالي كان مشاركاً في الدراسة، تمت مقارنة مستويات تلك السموم الموجودة في التوابل والأعشاب بالمستوى المسموح في ضمن الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن بعض العينات من الأسواق الإيطالية لا تزال في مرحلة الدراسة، إلا أن صحيفة "ذي ديلي ستار" نقلت تبين أن 50 بالمئة من أعشاب الطبخ تحتوي على "نسب مفرطة من السموم".

وبحسب ما تقوله ندى الدرة، الباحثة في قسم التغذية والعلوم الغذائية في جامعة بيروت العربية، إن الدراسة أقيمت أساساً لتحديد مخاطر التوابل والأعشاب التي تستعمل في الأطباق اللبنانية بكثرة، من دون وجود دراسة دقيقة تحدد مستوى سلامة هذه الأصناف.

ويجدر التذكير أن السموم الفطرية ليست غريبة عن التوابل والأعشاب غير أن الجهات المعنية تحدد النسب المسموح بها، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي مثلاً.

وأملت الدرة أخيرة في أن تتخذ السلطات اللبنانية الإجراءات اللازمة لتحديد نسب السموم الفطرية المسموح بها في الأعشاب والتوابل لضمان سلامة المستهلك.

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