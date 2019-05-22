عشرات القتلى والمصابين بمواجهات في إندونيسيا عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا إن ستة لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات شهدتها العاصمة الليلة الماضية بعد أن أكدت مفوضية الانتخابات فوز الرئيس جوكو ويدودو بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

وكان أنصار الجنرال السابق برابو سوبيانتو، منافس ويدودو في الانتخابات، قد بدأوا احتجاجات سلمية أمس الثلاثاء قبل أن يشوبها العنف بحلول المساء مما دفع الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. وقال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان لتلفزيون (تي.في وان) "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات... وعدد القتلى ستة".

وقال إن المستشفيات تجري تشريحا للجثث لتحديد سبب الوفاة.

ولا يزال مئات المحتجين في مواجهة مع الشرطة في أجواء يشوبها التوتر بوسط جاكرتا اليوم الأربعاء بعد أحداث العنف الليلة الماضية. وعرضت لقطات أذاعها التلفزيون أعمدة دخان تتصاعد من خلف عشرات المحتجين في شوارع تاناه أبانج والبعض يلقي مفرقعات ويحطم سياجات عامة.

وذكرت وكالة أنتارا للأنباء أن عددا صغيرا من المحتجين حاول اقتحام مركز شرطة قريب ويستخدمون مناضد وحواجز.

وقال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية اليوم الأربعاء إن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 20 شخصا بتهمة إثارة الشغب في جاكرتا.

وأكدت المفوضية أمس الثلاثاء صحة الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي أفادت بحصول ويدودو على 55.5 بالمئة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل نيسان مقارنة مع 44.5 بالمئة حصل عليها سوبيانتو.

وحظي ويدودو بتأييد أكثر من 85 مليون من إجمالي 154 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لكن سوبيانتو قال للصحفيين إنه يعتقد بحدوث غش واسع النطاق واحتشد نحو ألف من أنصاره في جاكرتا قبل يوم.

ونفت وكالة معنية بمراقبة الانتخابات مزاعم حدوث غش ممنهج، وقالت إنه لا دليل على ذلك. وذكر مراقبون مستقلون أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

وقال المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو "ألقت الشرطة إلى الآن القبض على أكثر من 20 شخصا نعتقد أنهم محرضون أو ارتكبوا جرائم أخرى".

وكانت السلطات الإندونيسية قد قالت إنها نشرت نشر أربعة آلاف من الشرطة والجيش في أنحاء جاكرتا للحفاظ على الأمن.

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