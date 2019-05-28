العميد رمضان شريف: "إيران لا تخشى حدوث حرب محتملة مع الولايات المتحدة"

أكد العميد رمضان شريف، المتحدث باسم فيلق الحرس الثوري الإيراني أنه لا يخشى حدوث حرب محتملة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده قادرة على الدفاع عن نفسها خاصة وأن قوة الخصم لا تشهد نموا يخيف إيران.

رمضان شريف قال: "بالتأكيد سيفشل أعداؤنا في المستقبل، لأن وضعنا يختلف تماما عن الماضي، ونحن مستعدون للدفاع عن بلادنا".

العميد رمضان شريف أوضح أنّ بلاده لا ترغب في الدخول في حروب: "نحن لسنا أنصار بدء حرب جديدة، لكننا لا نخاف من حدوث أي حرب ونحن على ثقة من أن الفائز في أي مواجهة يكون لديه قوة إرادة أقوى".

واعتبر المتحدث باسم فيلق الحرس أن ما تقوم به واشنطن من استفزازات حيث أكد: "ليس لدينا أي خوف على الإطلاق من ضوضاء ودعاية العدو، ومراقبتنا لما يحدث على أرض الواقع، تؤكد أن العدو ليس أكثر قوة مما كان عليه في الماضي، ولكن الكثير من عوامل القوة العسكرية للعدو أصبحت في تراجع. الأمر ليس بعيد المنال".

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وتأتي تصريحات العميد رمضان شريف، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران المزيد من التوتر حيث نشرت واشنطن مؤخرا حاملة طائرات وقاذفات بي 52 في منطقة الخليج العربي على خلفية ما أطلقت عليه بالتهديد الإيراني في المنطقة. كما تخطط الولايات المتحدة الأميركية أيضا إلى إرسال 900 جندي إضافي إلى الـ 600 الموجودين في منطقة الشرق الأوسط وتمديد إقامتهم.

وفي سياق متصل، أشار قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قوله إن الولايات المتحدة لا تملك القدرة أو الجرأة على شن حرب على إيران، وإن حاملات الطائرات الأميركية ليست محصنة.