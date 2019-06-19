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رياضة

"اليوفا" يرفض طعن سان جيرمان ويثبت عقوبة إيقاف نيمار في دوري الأبطال

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في ساو باولو بالبرازيل يوم 13 يونيو حزيران 2019
نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في ساو باولو بالبرازيل يوم 13 يونيو حزيران 2019 -
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رويترز
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، أنه رفض طعنا ضد عقوبة إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا بسبب شتمه طاقم التحكيم عقب خروج الفريق الفرنسي من البطولة القارية الموسم الماضي.

ووصف نيمار تقنية حكم الفيديو المساعد بأنها "مخزية" عقب منح مانشستر يونايتد ركلة جزاء حاسمة على استاد بارك دي برينس والتي سجل منها الفريق الإنجليزي ليتأهل لدور الثمانية بعد تطبيق قاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.

وتم إيقاف اللاعب البرازيلي في أبريل/ نيسان الماضي عن خوض ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا وتقدم سان جيرمان بالتماس ضد القرار.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان "تم رفض الطعن المقدم من باريس سان جيرمان، وبناء على ذلك، فإنه تم تثبيت قرار لجنة القيم والانضباط بالاتحاد الأوروبي الصادر في 25 أبريل".

وبدا أن مشكلات نيمار تتزايد هذا الأسبوع حيث منعت سلطات الضرائب البرازيلية اللاعب من التصرف في قصور وممتلكات عقارية وسط نزاع طويل الأمد بشأن الضرائب.

وعلاوة على ذلك، فقد تم اتهام نيمار في الأسابيع الأخيرة بالاغتصاب وهو ما تحقق فيه الشرطة البرازيلية لكن اللاعب ينفي.

وتم استبعاد نيمار من تشكيلة البرازيل بكأس كوبا أمريكا المقامة على أرض بلاده بسبب إصابة في أوتار الكاحل.

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