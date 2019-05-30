روسيا: الاتهامات النووية الأمريكية بمثابة هجوم على الحد من التسلح

نقل التلفزيون الروسي الرسمي يوم الخميس عن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة قوله إن المزاعم الأمريكية بأن موسكو ربما تكون تجري تجارب نووية محظورة هي محاولة محسوبة لتقويض الحد من التسلح النووي.

وقال رئيس وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء إن روسيا ربما تكون تجري اختبارات نووية على مستوى محدود تمثل انتهاكا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المبرمة في التسعينات.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

وزير خارجية بريطانيا يفضل تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية السعودي: الهجوم على منشآت النفط في الخليج يجب التصدي له "بحزم"

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إدلب ويطالب روسيا وإيران وسوريا بحماية المدنيين

ونقل تلفزيون فيستي عن السفير الروسي أناتولي أنتونوف قوله "المزاعم الأمريكية... تبدو كهجوم موجه ومخطط جيدا ليس إلى روسيا فحسب ولا لها بشكل كبير بقدر ما هو موجه لنظام الحد من التسلح ولبنيان الاستقرار الاستراتيجي ككل".