بلومبرغ: روسيا ترفضُ طلباً إيرانياً لشراء منطومة "إس 400" الصاروخية

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن روسيا رفضت طلباً إيرانياً لشراء أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400"، خشية أن تؤدي هذه الصفقة إلى مزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لمصدرين مطلعين، بينهما مسؤول روسي كبير.

ونقلاً عن المصدرين اللذين اشترطا عدم ذكر هويتهما لأنهما غير مخوّلين للإدلاء بهكذا تصريحات، ذكرت "بلومبرغ" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الذي رفض الطلب الإيراني.

ولم يتسنّ لـ"بلومبرغ" الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الروسية، كما لم يتسنّ لها الوصول إلى مسؤولين إيرانييبن للرد، ذلك أن يوم أمس الخميس هو بداية عطلة نهاية الأسبوع في إيران.

ويشار إلى أن مبيعات أنظمة الدفاع الصاروخي "إس400" أثارت الكثير من الجدل في الشرق الأوسط، كما أن من الممكن أن تتعرّض تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى إجراءات عقابية من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموافقتها على شراء المنظومة الصاروخية المذكورة.

تعد روسيا واحدة من الدول التي تدافع عن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، هذا الاتفاق الذي تخلت عنه الولايات المتحدة العام الماضي قبل فرضها مجموعة من العقوبات على الاقتصاد الإيراني.

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ولفتت "بلومبرغ" إلى أن الرفض الروسي للطلب الإيراني جاء في وقت تتصاعد فيه حدةُ التوتر في منطقة الخليج بين طهران من جهة وبين الولايات المتحدة وحلفائها العرب من جهة أخرى، وتجلّت حدة الأزمة في إرسال الإدارة الأمريكية مزيداً من التعزيزات العسكرية لمنطقة الخليج، إثر إلقاء الأخيرة باللائمة على إيران لشن هجمات استهدفت منشآت نفطية سعودية وأربع سفن شحن، وقد نفى المسؤولون الإيرانيون تورطهم في تلك الهجمات.

وقال رئيس مركز تحليل الاستراتيجيات والمعلومات في موسكو، رسلان بوخوف: إن "أي تعزيز حقيقي أو وهمي لإيران يمكن أن يؤدي إلى تصعيد، فإذا ما رفضت روسيا حقًا مثل هذا الطلب، فهذا يعني أن روسيا ترغب في استمرار العلاقات مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل والحفاظ على فرصة للتفاوض مع ترامب".

وأضاف بوخوف: "إذا قررت روسيا تزويد إيران بصواريخ "إس400" فسيشكل ذلك تحديًا مباشرًا للمملكة العربية السعودية وإسرائيل ، لذلك سيكون ضد المصالح العليا لروسيا".

وتكتسب صواريخ "إس400" أهميتها لكونها دقيقة شديدة الفعّالية، فهي قادرة على تردّ بقوة على هجمات الطائرات الهجومية، وهجمات الصواريخ البالستية المتوسطة المدى، وهجمات الصواريخ البالستية المعدة للعمليات التكتيكية وحتى تلك التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، إضافة إلى أن هذه النوعية من الصواريخ قادرة على مهاجمة أهداف مختلفة وعلى مسافات متنوعة تبدأ من 40 كيلومترا وحتى 600 كيلومتر.