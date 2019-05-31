الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في القدس وآخر حاول عبور الحدود

في الوقت الذي يتظاهر فيه الآلاف حول العالم لنصرة القدس، قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة إن فلسطينيا طعن إسرائيليين اثنين، أحدهما إصابته حرجة، قبل أن ترديه الشرطة قتيلا بالرصاص.

وقع الهجوم في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان حيث من المتوقع أن يتوجه آلاف المسلمين إلى الحرم القدسي للصلاة. ونشرت الشرطة الإسرائيلية وحدات أمن إضافية في المنطقة.

وذكرت الشرطة في بيان أن إسرائيليا تعرض لإصابات حرجة في حادث الطعن بينما أصيب آخر بجروح طفيفة.

وقال البيان "ردت الشرطة وأطلقت النار على الإرهابي".

وأشار المتحدث إلى أن الفلسطيني قُتل.

مقتل مراهق

قال مسؤول إسرائيلي وشهود فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا عمره 16 عاما يوم الجمعة عندما حاول تسلق السياج الأمني وعبور الحدود إلى إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود فلسطينيون لرويترز إن الفتى حاول تسلق السياج بالقرب من بيت لحم لينعم بفضل الصلاة في القدس خلال شهر رمضان.

وأعلن مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة أن الفتى توفي نتيجة الإصابة بعيار ناري، كما أصيب شاب يبلغ من العمر 21 عاما بطلق ناري أيضا.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن القوات أطلقت النار على فلسطيني حاول التسلل إلى داخل إسرائيل عن طريق تسلق السياج مضيفا أنه يجري التحقيق في الحادث.

وتكون إسرائيل في حالة تأهب عالية خلال أيام الجمعة في شهر رمضان، وتقع هجمات متفرقة في الشوارع تستهدف إسرائيليين منذ انهيار محادثات سلام بوساطة أمريكية في عام 2014.

يوم القدس

ويحيى الآلاف من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في كل عام، وهو اليوم الذي دعا إليه الزعيم الإيراني آية الله الخميني لنصرة فلسطين.

وتأتي مظاهرات إحياء يوم القدس هذا العام وسط رفض شعبي عربي لما يعرف "بصفقة القرن" وهي خطة الإدارة الأمريكية المنتظر عرضها بشأن السلام في الشرق الأوسط.

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