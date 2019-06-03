ترامب يحث روسيا وسوريا على وقف "القصف الجهنمي" على إدلب

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، روسيا والقوات الحكومية السورية على وقف قصف محافظة إدلب في تغريدة له على تويتر، بعد بيان أصدره الكرملين وأشار فيه إلى أن موسكو ستواصل دعم هجوم تشنه الحكومة السورية منذ شهر.

وكتب ترامب قبيل مغادرته واشنطن في اتجاه العاصمة البريطانية لندن " "نسمع أن روسيا وسوريا وإلى حد أقل إيران تشن قصفا جهنميا على محافظة إدلب في سوريا وتقتل العديد من المدنيين الأبرياء . العالم يراقب هذه المجزرة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها ؟ توقفوا".

وعندما سئل ترامب ليل الأحد قبل مغادرته لزيارة بريطانيا عما ينوي فعله إزاء قتل المدنيين في إدلب قال للصحفيين إنه لا يحب هذا الوضع. وقال "أمور سيئة تحدث".

وقال الكرملين يوم الجمعة إن تركيا مسؤولة عن منع مقاتلي المعارضة في إدلب السورية من قصف أهداف مدنية وروسية.

ويشكو الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لموسكو منذ فترة طويلة من الهجمات التي تشنها الحكومة السورية بدعم من روسيا ضد مقاتلي المعارضة الذين يسيطرون على شمال غرب البلاد .

ويعد الهجوم في إدلب أكبر تصعيد في الحرب بين القوات السورية وجماعات المعارضة المسلحة منذ الصيف الماضي وأثارت مخاوف من تفجر أزمة إنسانية في ظل احتماء الآلاف من الضربات الجوية على الحدود التركية.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 200 ألف شخص فروا من العنف في إدلب منذ بدء الهجمات في أواخر أبريل نيسان.

هذا ويتواصل القصف الذي أودى بحياة العشرات وتشريد آلاف العائلات والأطفال، وقد أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 155 ضربة جوية استهدفت المدنيين وكذلك مستشفيات ومراكز رعاية صحية بحسب الأمم المتحدة.

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