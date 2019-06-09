صائب عريقات يحكي ما شاهده عندما توقف قلبه

أكد أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات خلال حوار تلفزيوني لبرنامج "اول مرة" مع الإعلامي طوني خليفة أن هناك "حياة بعد الموت"، وذلك عند تطرقه إلى لحظة تعرضه لتوقف بالقلب قبيل خضوعه لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة.

ولم يرغب عريقات الخوض في تفاصيل ما حدث وما رأى خلال فترة توقف قلبه لمدة 3 دقائق و20 ثانية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع رواية التفاصيل التي شاهدها، مكتفيا بالقول: "لم أخرج من جسمي، وكنت أمشي بسرعة الريح، ولكن ليس في السماء، كان الأمر يشبه الفراغ"، مضيفا: "رأيت وجوها معينة رأيتها وساعدتها في الماضي، ولكني لا أتذكر الأسماء، وأشاروا عليّ بالعودة، وبعدها رجعت".

ولم يرغب صائب عريقات في الإجابة عندما سأله طوني خليفة: "هل رأيت وجه الراحل ياسر عرفات وهل تحدث إليك خلال تلك اللحظات". كما أكد عريقات أنه رفض الحديث في اليوم الموالي عندما تمّ تحويله لأحد الأقسام، لكي يدلي بما رآه خلال "موته"، مؤكدا: "رفضت الحديث كي لا يقال عني في المستقبل، إن صائب عريقات، تحدث يومًا وكان مهلوسا".

وأجرى عريقات في خريف العام الماضي عملية زراعة رئة في مستشفى "إنوفا فيرفاكس"، بولاية فيرجينا في الولايات المتحدة، حيث تكللت بالنجاح.

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