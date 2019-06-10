للنساء الحوامل.. هذه الفيتامينات تزيد من احتمالات الاجهاض

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية النساء من خطورة تناول العقاقير التي تحتوي على مادة "الفينبوسيتين"، وهي مادة قادرة على زيادة تدفق الدم والأوكسيجن إلى المخ، وتعمل على زيادة الطاقة العقلية، ووضوح الفكر والتركيز. وعادة ما يتم وصف هذه الكبسولات كمنشط للذهن.

وأشارت الإدارة في بيان أصدرته خلال هذا الأسبوع، إلى أن هذه الحبوب والتي تحتوي على مادة "الفينبوسيتين" تزيد خطر حدوث الإجهاض. ودعت النساء في سن الإنجاب إلى تجنب هذه الكبسولات.

ونقلا عن تقرير حديث صادر عن "البرنامج الوطني لعلم السموم" التابع للمعهد الوطني للصحة، أشار التقرير إلى أنه ومن خلال التجارب التي تم تنفيذها على عدد من الحيوانات، تبين أن الفينبوسيتين يحتوي على سموم، وتشعر إدارة الغذاء والدواء بالقلق من أن هذه الحبوب قد تسبب في حدوث حالات إجهاض تلقائي، أو قد تؤثر في نمو الجنين.

وورد في البيان الإشعار التالي"لهذا السبب ننصح اليوم النساء الحوامل والنساء اللواتي يمكن أن يصبحن حوامل بعدم تناول الفينبوسيتين".

وقالت الإدارة "ننصح الشركات التي تقوم بتسويق المكملات الغذائية التي تحتوي على الفينبوسيتين لتقييم الارشادات على منتجاتها والتأكد من أنها تحتوي على تحذيرات تمنع النساء الحوامل من استخدامها أو النساء اللائي قد يصبحن حوامل".

تأتي هذه التحذيرات في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة ضد صناعة الفيتامينات. وبحسب تعبير الإدارة "إن بعض الشركات التي تصنع هذه الأدوية تبيع منتجات لا تتوافق مع ما يتم الترويج له، وفي بعض الأحيان تحتوي على مواد تضر بصحتنا".

عادة، يحتوي الفيتامين على مكملات غذائية مثل المعادن والأحماض الأمينية أو المواد المستخرجة من شيء يمكننا تناوله.

ما هو دواء فينبوسيتين:

دواء فينبوسيتين هو دواء محدد لعلاج مشاكل في الذاكرة، مشكلة في القلب، اضطرابات الأذن، الاضطرابات النفسية و الحالات الاخرى, حيث يعمل عن طريق زيادة تدفق الدم و الأوكسجين إلى الدماغ والقلب لحمايته من الإصابة مما يعمل على زيادة الطاقة العقلية و وضوح الفكر و اليقظة المتزايدة. يستخدم في بعض المنتجات التي يتم تسويقها كمكملات غذائية، إما بمفرده أو مع مكونات أخرى.

قد يشار إلى الفينبوسيتين ضمن الإرشادات المكتوبة على الغلاف الخارجي للعلبة. وغالبًا ما يتم تسويقه للاستخدامات التي تتعلق بتنشيط الذاكرة والتركيز، زيادة الطاقة وفقدان الوزن.

استنتج العلماء الذين درسوا آثارالفينبوسيتين على الحيوانات وهي في فترة الحمل، أن الفينبوسيتين قلل من وزن الجنين وزاد فرص حدوث الإجهاض.

وكانت مستويات الدم التي تم تسجيلها لدى الحيوانات وهي في فترة الحمل بعد أن تناولت هذه المادة، مماثلة للمستويات التي تظهر على الأشخاص لدى تناولهم جرعة واحدة من الفينبوسيتين، مما يشير إلى أن النساء الحوامل قد يتعرضن لآثار ضارة ومشابهة لتلك التي تعرضت لها الحيوانات الحوامل.

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