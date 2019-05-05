لقاء عاطفي يجمع الفيلة كريستي مع حارسها بعد فراق دام 35 عاما

أظهرت مقاطع فيديو مصورة في حديقة حيوانات نيونكيرشر في ألمانيا لقاء ساحرا وفريدا من نوعه جمع بيتر آدمسون، الحارس في حديقة الحيوانات، مع فيلة آسيوية اسمها كريستي تبلغ من العمر 52 عاما.

مشهد اللقاء كان شاعريا جدا فآدمسون كان الحارس القائم على العناية بكريستي عندما كانت تعيش في حديقة حيوانات غلاسغو باسكتلندا في الفترة ما بين السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي.

إدارة حديقة حيوانات نيونكيرشر قالت لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني إن عملية لم الشمل هذه تم ترتيبها بعدما علم آدم بوجود كريستي في حديقة الحيوانات أثناء زيارته لمدينة ترير.

أما آدامسون الذي أصبح واثقا من صحة المقولة الشائعة "الفيلة لا تنسى أبدا" فيقول لرويترز "أن تسمح لي كريستي بالتواصل القريب هو تجربة متواضعة وعاطفية للغاية، وهو شيء أقدره جدا".

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