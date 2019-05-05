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ألمانيا

لقاء عاطفي يجمع الفيلة كريستي مع حارسها بعد فراق دام 35 عاما

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بقلم:  Euronews 
لقاء عاطفي يجمع الفيلة كريستي مع حارسها بعد فراق دام 35 عاما
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ANDRES – NEUNKIRCHER ZOO
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أظهرت مقاطع فيديو مصورة في حديقة حيوانات نيونكيرشر في ألمانيا لقاء ساحرا وفريدا من نوعه جمع بيتر آدمسون، الحارس في حديقة الحيوانات، مع فيلة آسيوية اسمها كريستي تبلغ من العمر 52 عاما.

مشهد اللقاء كان شاعريا جدا فآدمسون كان الحارس القائم على العناية بكريستي عندما كانت تعيش في حديقة حيوانات غلاسغو باسكتلندا في الفترة ما بين السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي.

إدارة حديقة حيوانات نيونكيرشر قالت لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني إن عملية لم الشمل هذه تم ترتيبها بعدما علم آدم بوجود كريستي في حديقة الحيوانات أثناء زيارته لمدينة ترير.

أما آدامسون الذي أصبح واثقا من صحة المقولة الشائعة "الفيلة لا تنسى أبدا" فيقول لرويترز "أن تسمح لي كريستي بالتواصل القريب هو تجربة متواضعة وعاطفية للغاية، وهو شيء أقدره جدا".

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