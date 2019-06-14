ما هي فوائد ملح الهملايا الوردي؟ ولمَ هو باهظ مقارنة بالعادي؟

هل سمعتم يوما عن الملح الوردي أو ما يعرف بملح الهملايا؟ إليكم بعض التفاصيل، وما الذي يميزه عن ملح الطعام العادي.

ميزات

يتميز ملح الهمالايا الوردي بغناه بالمعادن المختلفة، واحتوائه على أكثر من 85 معدناً أساسياً، ونسبة مرتفعة من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، إلا أنه لا يختلف عن ملح الطعام العادي من الناحية الغذائية. ويتكون ملح الهملايا من 2 بالمئة فقط من المعادن وتشكل هذه المعادن العنصر الأساسي وراء لونه الوردي.

الاختلافات

ملح الهمالايا الوردي هو ملح طبيعي غير مصنع على عكس ملح الطعام العادي المصنع والذي يدخل في تركيبته مجموعة من المركبات الكيميائية والمواد الحافظة. ويعتقد أن لملح الهملايا فوائد صحية وخصائص علاجية، خصوصاً أنه يحتوي على نسبه أقل من الصوديوم، ويشاع أن استخدام نصف ملعقة صغيرة من ملح الهمالايا تضيف تأثيراً أكبر على مذاق الطعام، كما لو أنك استخدمت ضعفي هذه الكمية من ملح الطعام التقليدي.

ثمن باهظ

يتراوح سعر الـ 100 غرام فقط من ملح الهملايا الوردي بين 5 إلى 8 دولارات، ما يعني أن سعره يفوق 20 مرة سعر ملح الطعام العادي. ويعتقد البعض أن الفرق في السعر يعود إلى طرق استخراجه. وهناك قناعة كذلك عند الناس مفادها أن ملح الهملايا يحتوي على كمية أقل من الصوديوم، الذي يعتبر مضراً بالصحة في حال الإكثار من استهلاكه. ومن المتوقع أن يصل استهلاك الملح العالمي إلى 14.1 مليار دولار بحلول عام 2020. بالنسبة للمستهلك، يتم تسويق ملح الهمالايا الوردي كطعم أكثر فخامة ولذة.

المناجم والاستخراج

ويعد ملح الهمالايا أحد أهم أنواع الأملاح الطبيعية الصخرية المتواجدة على الأرض منذ أكثر من 5000 سنة. وتقع معظم مناجم الملح الوردي في العالم في منطقة البنجاب في باكستان. وفي باكستان تعتبر تكلفة التعدين منخفضة نسبيا، والمواد الخام متوفرة بكثرة. ويعتبر منجم "خورا" الأكبر في البلاد وينتج سنويا نحو 350000 طن. وبالرغم من الكميات الكبيرة التي يتم إنتاجها في كل عام، إلا أن العمال في هذه البلاد لا يزالون يستخدمون الطرق التقليدية لحصد الملح. ويمكنك الحصول على الملح الوردي من أماكن محددة فقط حول العالم، مثل نهر موراي في أستراليا والبيرو.

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