من يصرف 1000 دولار لتذوق البرغر الياباني؟

برغر باهض الثمن

يقدم فندق "حياة طوكيو" باليابان وجبة لأحد أكثر وجبات البرغر غلاء في العالم، والتي يُطلق عليها اسم " البرغر الذهبي العملاق"، والذي قد يصل وزنه في بعض الأحيان إلى ثلاثة كيلوغرامات، ويمكن لعشاق هذا النوع من الطعام العثور عليه في مطعم "أوك دور ستيك هاوس"، وهو أحد المطاعم الموجودة بالفندق. وتم إعداد هذا البرغر للاحتفال بالعهد الإمبراطوري الجديد "ريوا"، وهو جزء من الأسبوع الذهبي، وهناك نسخة عادية الحجم من البرغر، وهي الرغر الذهبي "آر".

ماذا يوجد بداخله؟

يضم البرغر الذهبي العملاق فطيرة من لحم البقر وكيلو من الخس والطماطم وجبنة الشيدر وشرائح لحم الواغيو الفاخر المنكه بزبدة الكمأة السوداء وكبد البط الغني بالدهون ويُغطى بطبقة من الفطائر الرفيعة والكريمة الطازجة المرشوشة بالذهب. ويتم تقديم البرغر مع قنينة كبيرة الحجم من الشمبانيا أو النبيذ الأحمر أو الأبيض.

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هل يتمّ تناول البرغر بمجر الوصول إلى المطعم؟

وقام رئيس الطباخين باتريك شيمادا بعملية الإعداد الأصلي لهذا البرغر الذي يبلغ ارتفاعه 15 سنتيمترا ويزن 3 كيلوغرامات. وسعر 100 ألف ين ياباني، وهو ثمن البرغر، يشترك في دفعه 8 أشخاص. وللحصول على البرغر الذهبي العملاق يجب القيام بعملية حجز على صفحة المطعم قبل ثلاثة أيام.