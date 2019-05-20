دراسة تكشف عن مخاطر غير متوقعة لتناول الفيتامين ب6 وب12 لدى المسنين

كشفت دراسة علمية جديدة عن مخاطر صحية قد تصيب المسنين بسبب تناولهم لمواد غذائية تحمل نسبة عالية من الفيتامينات

وتشير الدراسة أمريكية إلى أن النساء كبار السن اللاتي يتناولن مكملات غذائية تحتوي على جرعات عالية من فيتامين بي6 وبي12 قد تزيد لديهن احتمالات الإصابة بكسور في الفخذ مقارنة بغيرهن.

وأشار الباحثون في دورية (جاما نيتورك أوبن) إلى أن دراسات سابقة ربطت بين تناول بي6 وبي12 وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب لكن نتائج بعض الدراسات الأخرى جاءت متضاربة إذ ربطتهما بإصابة البالغين الأكبر سنا بالكسور.

وتوصي الإرشادات الغذائية المتبعة حاليا في الولايات المتحدة بتناول النساء اللاتي تزيد أعمارهن عن 50 عاما 1.5 مليغرام يوميا من بي6 أما الأصغر عمرا فالكمية التي يوصى بها هي 2.4 مليغرام يوميا.

ولإجراء الدراسة الحالية، تتبع الباحثون ما يقرب من 76 ألف ممرضة في الولايات المتحدة لمدة متوسطها 21 عاما وأجروا مسحا تفصيليا عن أنظمتهن الغذائية كل أربعة أعوام تقريباـ، وكانت كل المشاركات في الدراسة تقريبا تتناولن كمية من نوعي الفيتامين من الغذاء والمكملات الغذائية تفوق الكمية الموصى بها.

وتعرضت نحو 2300 امرأة بكسور بالفخذ خلال الدراسة وأصيب نصفهن بها قبل بلوغهن السادسة والسبعين من العمر.

وزادت احتمالات الإصابة بتلك الكسور لدى من تناولن أعلى كمية من نوعي الفيتامين بنسبة 47 بالمئة مقارنة بمن تناولن أقل كمية.

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ويقول كبير الباحثين في الدراسة الدكتور هاكون ماير من جامعة أوسلو في النرويج "الكثير من الناس يتناولون المكملات الغذائية دون مؤشرات واضحة والمكملات التي تحتوي على جرعات عالية من الفيتامين متاحة في الصيدليات وعبر الإنترنت".

النتائج التي توصلنا إليها تضيف لتقارير أخرى تشير إلى أن الإفراط في تناول المكملات التي تحتوي على جرعات كبيرة من الفيتامين قد يؤدي لنتائج عكسية غير متوقعة الدكتور هاكون ماير/جامعة أوسلو-النرويج كبير الباحثين في الدراسة

أين تتواجد هذ الفيتامينات:

ينتمي الفيتامين بي 6 و بي12 إلى مجموعة فيتامينات بي التي نجد فيها سلسلة من فيتامينات بي1 بي2 بي3 إلى غاية بي12.

ونجد الفيتامين بي في النباتات الخضراء مثل البروكولي والسبانخ وكذلك في الأسماك وكبد الأبقار والخراف ومنتجات الحليب؛ والبيض.

كما يمكن الحصول على هذه الفيتامينات على شكل مكملات غذائية عبر الصيدليات.

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