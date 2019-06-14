تصعيد مستمر بين إسرائيل وحماس بغزة

أعلن الجيش الاسرائيلي الخميس استهداف قطاع غزة بالإغارة على هدف تابع لحماس، فيما يقول إنه رد على هجوم صاروخي من الطرف الفلسطيني.

وقال بيان للجيش إن طائراته استهدفت "بنية تحتية تحت الأرض" في مجمع تابع لحركة حماس، دون تسجيل إصابات.

وكان قد أطلق صاروخ ثان الخميس تجاه إسرائيل أصاب منزلاً في سديروت دون تسجيل إصابات. ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل الفصائل الفلسطينية.

يأتي هذا التصعيد في الأعمال العسكرية بعد إغلاق إسرائيل المياه البحرية أمام صيادي غزة الأربعاء، فيما تقول إنه رد على إطلاق بالونات حارقة هذا الأسبوع عبر الحدود، تسببت بحرائق في حقول جنوب إسرائيل.

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