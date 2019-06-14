لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox

عاجل

عاجل

غزة

تصعيد مستمر بين إسرائيل وحماس بغزة

 محادثة
بقلم:  Euronews 
من موقع الغارة الإسرائيلية على مجمع لحماس في غزة
من موقع الغارة الإسرائيلية على مجمع لحماس في غزة -
حقوق النشر
رويترز
حجم النص Aa Aa

أعلن الجيش الاسرائيلي الخميس استهداف قطاع غزة بالإغارة على هدف تابع لحماس، فيما يقول إنه رد على هجوم صاروخي من الطرف الفلسطيني.

وقال بيان للجيش إن طائراته استهدفت "بنية تحتية تحت الأرض" في مجمع تابع لحركة حماس، دون تسجيل إصابات.

وكان قد أطلق صاروخ ثان الخميس تجاه إسرائيل أصاب منزلاً في سديروت دون تسجيل إصابات. ولم يصدر أي تعليق فوري من قبل الفصائل الفلسطينية.

يأتي هذا التصعيد في الأعمال العسكرية بعد إغلاق إسرائيل المياه البحرية أمام صيادي غزة الأربعاء، فيما تقول إنه رد على إطلاق بالونات حارقة هذا الأسبوع عبر الحدود، تسببت بحرائق في حقول جنوب إسرائيل.

للمزيد على يورونيوز:

إسرائيل تمنع مرافقة أمهات فلسطينيات أطفالهن المرضى

فيديو مسرب لأبرز قادة حماس عن مشروع فلسطين: "مافيش مشروع ولا في نيلة"

"باي باي أفيخاي" ينتشر في مصر رداً على أدرعي وكلامه لمحمد صلاح