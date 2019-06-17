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روسيا

المئات يحتجون في موسكو ضد إلقاء القبض على صحفي استقصائي

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
محتجون يطالبون بالإفراج عن الصحفي الاستقصائي إيفان غولونوف في موسكو يوم الأحد
محتجون يطالبون بالإفراج عن الصحفي الاستقصائي إيفان غولونوف في موسكو يوم الأحد
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تجمع مئات من المحتجين في موسكو يوم الأحد في مظاهرة صغيرة بترخيص من الحكومة، دعما للصحفي الاستقصائي إيفان غولونوف، والتنديد بإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بإلقاء القبض عليه قبل خمسة أيام هذا الشهر، بتهمة حيازة مخدرات.

وأطلقت السلطات سراح الصحفي البالغ من العمر 36 عاما، المعروف بكشفه فضائح فساد مسؤولين في موسكو، عقب احتجاج شديد من مؤيديه الذين قالوا إن شرطة مكافحة الفساد لفقت له التهمة.

وفي احتجاج غير مرخص يوم 12 يونيو/حزيران بعد يوم من الإفراج عن غولونوف، احتجزت السلطات أكثر من 500 شخص بينهم السياسي المعارض نافالني.

وقال شاهد لرويترز إن الاحتجاج الذي دعا إليه اتحاد الصحفيين الروس، شارك فيه بضع مئات من الناس عند ظهر يوم الأحد.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن الشرطة قولها إن نحو 1600 شخص شاركوا في التجمع.

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