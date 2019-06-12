شاهد: اعتقال 94 روسياً خلال احتجاجات في موسكو

اعتقلت الشرطة الروسية اليوم الأربعاء 94 شخصاً بينهم السياسي المعارض أليكسي نافالني خلال تظاهرة احتجاجية في موسكو للمطالبة بمعاقبة ضباط شرطة متورطين في ما تردد عن تلفيق تهمة لصحفي.

وكانت الشرطة أسقطت بشكل مفاجئ أمس تهم الإتجار في المخدرات بحق الصحفي إيفان جولونوف، في تراجع نادر من السلطات أمام غضب أنصاره الذين يقولون إن التهم لفقت له بسبب تغطياته الصحفية.

لكن أنصار الصحفي قرروا مواصلة الاحتجاج يوم الأربعاء على الرغم من تحذير السلطات لهم من أن احتجاجهم سيكون غير قانوني.

ونقلت مصادر إعلامية روسية عن السلطات المحلية قولها إن عناصر الشرطة الذين اعتقلوا الصحفي جولونوف يتم حالياً التحقيق معهم، فيما تم إقالة ضابطين كبيرين في جهاز الشرطة، أحدهما المسؤول عن قوات الأمن غربي موسكو أندريه بوتشكوف، والآخر هو الضابط يوري ديفياتكين المسؤول عن قسم مكافحة تهريب المخدرات بموسكو، وذلك على خلفية اعتقال الصحفي الذي يعمل لدى موقع ميدوزا الذي يشتهر بتحقيقاته المتعلقة بالفساد في أوساط الحكومة وأجهزة الدولة.

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