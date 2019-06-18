روسيا: القرار الأمريكي بإرسال مزيد من القوات للشرق الأوسط استفزاز عسكري

قالت روسيا اليوم الثلاثاء إنه ينبغي على الولايات المتحدة التخلي عما وصفته بالخطط الاستفزازية لنشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط وإلا جازفت بنشوب حرب مع إيران.

وجاءت التصريحات على لسان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالات أنباء روسية وبعد إعلان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان أمس الاثنين عن اعتزام واشنطن إرسال نحو ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لأغراض دفاعية.

وقال ريابكوف إن موسكو قلقة من قرار إيران زيادة إنتاجها من اليورانيوم المخصب على الرغم من تفهمها لدوافعه.

كما أضاف أن حل الأزمة يتطلب إيجاد سبيل للسماح لإيران بتصدير النفط مجددا.

ودعا الكرملين اليوم الثلاثاء كل الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وقال إنه لا يحبذ أي خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

كان باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي قد أعلن أمس الاثنين عن نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط لأغراض وصفها بأنها دفاعية متعللا بمخاوف من تهديد إيراني.

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