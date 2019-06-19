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الولايات المتحدة الأمريكية

غوغل يحتفل بالفلافل ووصفه بأنه "أفضل ما حدث للحمص"

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بقلم:  Euronews 
الحمص والفلافل عندما يجتمعان بمطعم "أبو شكري" الأشهر بالقدس القديمة. أيلول/2015
الحمص والفلافل عندما يجتمعان بمطعم "أبو شكري" الأشهر بالقدس القديمة. أيلول/2015 -
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أ ف ب
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احتفل محرك البحث الأكثر استخداما بالعالم "غوغل" على صفحته الرئيسية بالفلافل صباح اليوم، وقال على صفحة "دودلز" التي تعنى بالمناسبات اليومية وتنشر رسومات كاريكاتيرية أو ألعابا تفاعلية بسيطة على الموقع الشهير "اليوم يحتفل دودلز بالفلافل، أفضل ما حدث لحبوب الحمص، مع استثناء المسبّحة - الحمص بالطحينة".

وأشار غوغل إلى غموض الجذور التاريخية لهذا الطبق الشعبي الشهي الذي أسر قلوب الملايين حول العالم، فهو موجود في معظم بلدان الشرق الأوسط والعالم العربي، حتى أن مصر تحضر أقراص الفلافل من حبوب الفول بدلا من الحمص وتطلق عليه اسم "طعمية"، وأحيانا يصنع بمزيج من الفول والحمص، ما يعطيه مذاقا مميزاً.

ومع أن جذر الكلمة عربية ويعود أصلها إلى كلمة فلفل إلا أن الأكلة التقليدية غزت جميع أرجاء العالم، فأثبتت أن لها سحراً لا يقاوم. حتى أنها اكتسبت إضافات أخرى، ففي ألمانيا يوضع عليها مخلل الملفوف وفي العراق تؤكل مع الباذنجان وفي اليمن مع الفلفل الحار أما في الهند فتضاف إليها صلصة المانغو.

أ ف ب
طبق فلافل عملاق في بيروت لدخول موسوعة غينيس. أيار 2010أ ف ب

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