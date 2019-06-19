لماذا تشارك قطر واليابان في بطولة كوبا أمريكا؟

يلاحظ المتابع لمجريات بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل والتي انطلقت في 14 يونيو، تواجد منتخبين دخيلين على القارة الأمريكية والبلدان المشاركة في المنافسة، وهما كل من قطر واليابان.

وقد يتساءل ما سبب وجودهم في المنافسة وهما منتخبين آسيويين؟

بحسب المنظمين لكوبا أمريكيا والتي تضم 10 منتخبات فقط، فقد ارتأوا إلى إضافة منتخبين إضافيين ليكتمل نصاب 12 منتخبا ومن ثم إمكانية تقسيمهم إلى ثلاثة مجموعات تضم أربعة منتخبات، وهو ما سيسمح بإضفاء تنافسية أكبر على البطولة، واللعب بنظام المراحل الإقصائية.

وهي ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها أمريكا اللاتينية إلى الاستعانة بمنتخبات "دخلية" على القارة من أجل المشاركة.

وكان غالبا ما يستدعى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" "أقرب جيرانه" في المنافسات القارية، مثل ما حدث عام 2015 حين شاركت المكسيك وجامايكا في البطولة، أو في دورة 2016 الاستثنائية حين استدعت الولايات المتحدة البلد المنظم كل من كوستاريكا، وبنما وهايتي وجامايكا.

إلا أنها المرة الأولى التي تتم الاستعانة بمنتخبات خارج الأمريكيتين، وهما بطل آسيا ووصيفه في البطولة الآسيوية لعام 2019، وبهذا الشأن يرى المتتبعون أن السبب وراء هذا "الاستثناء" هو المصالح المالية المترتبة عنها من عائدات البث.

وتتواجد قطر في المجموعة الثانية إلى جانب كولومبيا وباراغوي والأرجنتين.

أما اليابان فتوجد في المجموعة الثالثة بجانب الأوروغواي والتشيلي والإكوادور، وتتكون المجموعة الأولى من البرازيل والبيرو وفينزويلا وبوليفيا.

وفي حال ما إذا فاز أحد المنتخبين الأسيويين بكوبا امريكا فستكون سابقة خاصة في حال ما إذا فازت قطر فستكون بذلك اول بلد يفوز بكأسيين قاريين مختلفين في نفس العام.

وبات توجيه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم دعوات لمنتخبات خارج القارة تقليدا منذ عام 1993 خاصة لمنتخبات اتحاد شمال ووسط أمريكا لكرة القدم "الكونكاكاف" من أجل بلوغ نصاب 12 منتخبا، وكان المكسيك المنتخب الذي شارك في جميع النسخ التي استدعى فيها منذ 1993 يليه منتخب كوستاريكا الذي شارك خمس مرات.

مشجع قطري في ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو قبيل مباراة قطر ضد البراغواي رويترز

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