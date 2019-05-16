هل ستنجح الصين في احتضان كأس آسيا بعد انسحاب كوريا الجنوبية؟

يبدو أن الصين أصبحت مؤهلة للفوز بشرف تنظيم كأس آسيا لكرة القدم المقررة في عام 2023، وهذا بعد انسحاب منافستها الوحيدة كوريا الجنوبية.

وأبلغ الاتحاد الكوري نظيره الآسيوي بنيته الانسحاب في خطاب رسمي يوم الأربعاء ليمهد الطريق أمام استضافة الصين للبطولة للمرة الثانية حيث سبق للصين وأن نظمت الصين المنافسات في العام 2004 عندما خسرت بنتيجة 3 مقابل 1 أمام اليابان في النهائي في العاصمة بكين.

وقال تشون هانجين الأمين العام للاتحاد الكوري في بيان في موقع الاتحاد: "نحن بحاجة للاختيار بين كأس آسيا 2023 وكأس العالم للسيدات" مضيفا: "قررنا التركيز على كأس العالم للسيدات. بالنسبة لكأس العالم فالاتحاد الدولي الفيفا يساند تنظيما مشتركا بين الكوريتين".

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وأعلن الاتحاد الكوري في مارس-آذار الماضي تقدمه بعرض مشترك مع كوريا الشمالية لتنظيم كأس العالم 2023 وأبدت كل من الأرجنتين واستراليا وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا واليابان ونيوزيلندا وجنوب افريقيا رغباتها أيضا.

وحدد الاتحاد الآسيوي تاريخ الرابع من يونيو-حزيران المقبل للإعلان عن البلد الذي سيحظى بشرف استضافة كأس آسيا في عام 2023.

ونالت قطر، التي تنظم كأس العالم 2022 للرجال، لقبها الآسيوي الأول في وقت مبكر من العام الحالي بتغلبها 3-1 على اليابان في النهائي في البطولة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة.