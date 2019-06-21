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الجزائر

محكمة جزائرية تأمر بحبس رجل أعمال بارز في مزاعم فساد

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
مقر المحكمة الدستورية الجزائرية
مقر المحكمة الدستورية الجزائرية -
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رويترز
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أفادت الإذاعة الرسمية الجزائرية اليوم الجمعة بأن محكمة أمرت بحبس رجل الأعمال حسن عرباوي بشأن مزاعم فساد.

وعرباوي هو مدير شركة جلوبال جروب الخاصة، التي تدير مصنعا لتجميع السيارات في شرق الجزائر في إطار مشروع مشترك مع كيا موتورز الكورية الجنوبية.

ولم يتسن لرويترز بعد الاتصال بالممثل القانوني لعرباوي للتعقيب.

وقالت الإذاعة إن المحكمة أحالت في وقت متأخر أمس الخميس رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة إلى النائب العام للتحقيق معهم بشأن تورطهم في القضية نفسها.

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