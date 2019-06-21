افتتاحية تحبس الأنفاس في كأس الأمم الافريقية بحضور السيسي

أمام أكثر من 70 ألف مشجع متفرج، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة 21 يونيو/حزيران كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في استاد القاهرة في حفل يحبس الأنفاس.

وتحولت أرضية ملعب استاد القاهرة، إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية، تعبيرا عن الحضارة الفرعونية المصرية والتقاليد الافريقية، واحتل منتصفها هرم ضخم توسط هرمين آخرين أصغر حجما كانوا بمثابة شاشة عرض، وانطلقت افتتاحية البطولة بأغنية "متجمعين" التي اشترك في أدائها المغني المصري حكيم، الذي غنى بالعربية، والنيجيري فيمي كوتي، المرشح لجائزة غرامي أربع مرات والذي غنى بالإنجليزية، والمغنية دوبيه جناهوري من ساحل العاج الفائزة من قبل بجائزة جرامي والتي أدت الجزء الخاص بها باللغة الفرنسية.

وطغت أجواء الحماس والفرح في الاستاد، وكانت الجملهير المتوافدة إلى المكان بانتظار المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي بفارغ الصبر.

وشارك مئات العارضين الذين ارتدى بعضهم الملابس الفرعونية وارتدى آخرون ملابس تقليدية مصرية وافريقية، في الحفل الذي استغرق 14 دقيقة.

وقدم المؤدون عرضا مميزا وسط الأهرامات على أرضية الملعب التي تحولت إلى شاشة عرض رائعة أثارت حماس الجماهير.

وبعد عرض شعارات الدول المشاركة على جوانب الأهرامات الثلاثة، أزيح الستار عن مجسم ضخم لكأس الأمم الافريقية داخل الهرم الأكبر على مسرح أدى عليه حكيم وكوتي وجناهوري أغنية افتتاح البطولة.

وغرد المعلق الرياضي فارس عوض، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا "في السنوات الأخيرة لم تقدم البطولات القارية او حتى كأس العالم افتتاحا مبهراً مبهجا يسحر العيون ولا يغادر الذاكرة كما نشاهد في افتتاح كأس أفريقيا 👍🏻👏🏻 عظيمة يا أم الدنيا ❤️ شكرا لكل شباب مصر وكل الأمنيات ببطولة ناجحة بكافة المستويات".

وبسرعة الريح انطلقت التغريدات المشجعة لمصر، والتي تؤكد روعة ما تم تقديمه.

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