محمد بن سلمان يتوجه إلى كوريا الجنوبية والطاقة الذرية على جدول الأعمال

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية، اليوم، الإثنين، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يعتزم زيارة البلاد هذا الأسبوع فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

والزيارة التي تستغرق يومين ستكون الأولى لولي عهد سعودي منذ عام 1998.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، إن ولي العهد السعودي الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع، سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء. وقال مسؤول كوري جنوبي لوكالة رويترز للأنباء "سيوقع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة".

والسعودية أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية. واستوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.

وكانت كوريا الجنوبية قد سعت أيضاً إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية التي ترغب السعودية في إطلاقها، وأدرجت المملكة شركة كورية حكومية على قائمة الشركات المرشحة لبناء مفاعلات نووية، على أراضيها.

وزيارة بن سلمان الدولية هي الأولى بعد التقرير الذي أنجزته لجنة تابعة للأمم المتحدة، واتهمته في بـ"التخطيط المتعمد" لقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي في إسطنبول.

ودعا التقرير كذلك إلى التحقيق مع بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين في مقتل كاتب واشنطن بوست سابقاً، فيما قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن التقرير "يحوي تناقضات ويشتمل على مزاعم بلا أساس".

ونفت