شاهد: بحضور ولي العهد السعودي.. الرياض وسيول توقعان صفقات بقيمة 8.3 مليار دولار

استهل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هذا الأربعاء، زيارة رسمية إلى العاصمة الكورية سيول تستغرق يومين، في أول زيارة لولي عهد سعودي إلى دولة كوريا الجنوبية منذ العام 1998.

وأجرى بن سلمان صباح اليوم محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، كما حضر توقيع مذكرات تفاهم بين الرياض وسيول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر يوم الأربعاء إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يفتتح توسعة مصفاة إس-أويل البالغة قيمتها 4.2 مليار دولار في كوريا الجنوبية.

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وقالت إس-أويل، ثالث أكبر شركة لتكرير النفط من حيث الطاقة الإنتاجية في كوريا الجنوبية، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع أكبر مساهميها أرامكو السعودية بشان المشورة الفنية لمصنع بتروكيماويات بعدة مليارات من الدولارات تتطلع لتشييده.

وأضافت إس-أويل في بيان اليوم الأربعاء إن تكلفة المشروع المقترح الواقع في جنوب شرق كوريا الجنوبية تُقدر بستة مليارات دولار، ارتفاعا من 4.3 مليار دولار توقعتها في السابق.

وقالت أرامكو السعودية في بيان منفصل إنها وقعت 12 اتفاقا مع شركاء في كوريا الجنوبية بمليارات الدولارات.

وذكرت إس-أويل أنها تأمل في الانتهاء من المصنع بحلول 2024 في إطار مساع لتوسعة أنشطتها للبتروكيماويات.