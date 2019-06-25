روسيا تؤكد أن الطائرة الأمريكية المسيّرة كانت تحلق في مجال إيران الجوي

قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي اليوم الثلاثاء إن بلاده لديها معلومات عسكرية تشير إلى أن الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها إيران الأسبوع الماضي كانت في المجال الجوي الإيراني.

وأضاف باتروشيف، وهو مساعد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصحفيين في القدس أن الأدلة التي ساقتها الولايات المتحدة وتشير إلى أن إيران تقف وراء الهجمات على سفن في خليج عمان ضعيفة وتفتقر للحرفية.

وسبق أن اتهمت الولايات المتحدة تقارير إيران عن وجود الطائرة المسيرة في المجال الجوي الإيراني بأنها "زائفة" وبأنها كانت تطير في المجال الجوي الدولي.

للمزيد على يورونيوز: