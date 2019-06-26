أرقامٌ قياسية سجّلها العام 2017 في إنتاج الكوكايين

شهد العام 2017، زيادة في الانتاج العالمي للمواد الأفيونية بنسبة بلغت 25 بالمائة عن الرقم القياسي المسجّل في العام 2016، وذلك جرّاء زيادة انتاج المخدرات في كولومبيا.

وأوضح التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي نُشر اليوم الأربعاء أن القفزة في انتاج المخدرات جاءت نتيجة زيادة زراعة أوراق الكوكا في كولومبيا التي يبلغ إنتاجها من الكوكايين نحو 70 بالمائة من الإنتاج العالمي لهذه المادة المخدرة.

وأكد التقرير الذي تزامن إصداره مع اليوم العالم لكافحة المخدرات (26 حزيران/يونيو) أن نحو 53 مليون شخص في شتّى أنحاء العالم يتعاطون مواد أفيونية، بزيادة نسبتها 56 بالمائة عن تقديرات سابقة، علماً أن المواد الأفيونية تشتمل على المنتجات الطبيعية المشتقة من الخشخاش مثل الهيروين والمواد الأفيونية المركبة.

ولقي ما يزيد عن 47 ألف شخص مصرعهم جراء تعاطي جرعات زائدة من الأفيون في الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام 2017، في حين توفي 4 آلاف شخص في كندا في العام ذاته وللسبب المذكور ذاته، حسب ما ذكره تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والذي يتخد من مدينة جنيف بسويسرا مقراً له.

وفقا للتقرير فقد بلغ إنتاج المخدرات في العام 2017 مستوى قياسياً بلغ 1.976 طن، في حين ارتفعت كمية الكوكايين التي تم ضبطها وإتلافها في جميع أنحاء العالم بنسبة بلغت 74 بالمائة بواقع 1275 طناً أي بارتفاع بنسبة 13 بالمائة عن العام 2016، مع الإشارة إلى أن 90 بالمائة من المواد المخدرة التي تم ضبطها كانت في الأمريكيتين، في حين تصدر كولومبيا بنسبة بلغت 38 بالمائة من الكمية الإجمالية للمخدرات المضبوطة للعام 2017.

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وكان تقرير أممي ذكر أن زراعة محاصيل الكوكا المستخدمة في إنتاج مخدر الكوكايين بلغت أرقاماً قياسية في كولومبيا لتصل إلى 171 ألف هكتار بين عامي 2016 و2017، مشيراً إلى أن كولومبيا انتجت المخدرات بزيادة مقدارها 31 بالمائة عن الفترة بين عامي 2015 و2016 وهو انتاج تبلغ قيمته 2.7 مليار دولار طبقاً لأسعار السوق المحلي.