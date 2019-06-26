شاهد: إنقاذ رضيعة صغيرة وجدت مرمية في كيس بلاستيكي في ولاية جورجيا الأمريكية

نشرت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية شريطا مصورا يظهر عملية إنقاذ مولودة جديدة، عثر عليها على قيد الحياة داخل كيس بلاستيكي مرمي في منطقة من الأحراش.

ونشرت عناصر شرطة مقاطعة فورسيث الشريط للعموم، أملا أن يولد ذلك إرشادات وتوجيهات صائبة في القضية، تقود إلى معرفة الأم أو الأبوين.

وقد بدأت السلطات بالبحث عن الأم منذ 6 حزيران/يونيو، عندما سمع أفراد أسرة في محيط المكان صراخ المولودة في المنطقة الغابية، حيث قام مسعفون بفحصها.

وقد طلب مسؤولون في المنطقة من الناس تقاسم أي معلومات، تتعلق بمرأة في آخر مراحل الحمل، والتي ربما تكون أم الطفلة.

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