شاهد: رضيعة أميركية تمضي الدقائق الأولى من حياتها في كأس ستانلي

بعد عشرين دقيقة على قدومها إلى هذه الحياة فقط، وضعت الرضيعة أنّ-ماري في كأس بطولة "ستانلي" الشهير لدقائق، وهو الكأس الذي ظفر به نادي "سانت لويز بلوز" في بطولة دوري الهوكي الوطني الأميركي.

وولدت أنّ-ماري في مستشفى الرحمة في سانت لويس (ميسوري)، يوم أمس، الأربعاء، وهي ابنة مشجعين كبيرين للنادي. في الحقيقة، يبدو أن الأم مشجعة "متطرفة بعض الشيء" إذ اعترفت لمراسل شبكة "إن بي سي" الرياضية أنها شاهدت المباراة فيما كانت تولد ثم سألته: أليس هذا ما تقوم به النساء عادة حين يولدن؟

ويعتبر وضع الرضع في كأس ستانلي شائعاً في الولايات المتحدة. ويمكن القول أيضاً إن الرضيعة أنّ-ماري حطمت الرقم القياسي القديم، بعد أن حمله طفل آخر وضع في الكأس بعد نصف ساعة من ولادته.

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