بعد 11 شهرا على الكارثة.. شاهد كيف أمسى جسر جنوة الإيطالي أثرا بعد عين في بضع ثوان

بضع ثوان كانت كافية لانهيار جسر استغرق بناؤه سنوات وخلف مقتل العشرات.

بعد قرابة سنة من كارثة انهيار جسر جنوة في إيطاليا، كشفت السلطات الأمنية الإيطالية عن شريط فيديو سجّلته كاميرات المراقبة ويُظهر لحظة انهيار الجسر. وقد اعتمدت الشرطة المالية في تحقيقاتها على ما رشح من معلومات من تلك الصور. ويوثّق الشريط اللحظات التي سبقت الكارثة حيث كانت السيارات والشاحنات تسير فوق الجسر قبل الواقعة التي خلّفت مقتل ما لايقل عن 43 شخصا.

ويأتي الكشف عن هذه الصور بعد يومين من قيام فريق من المهندسين الإيطاليين بالإجهاز على ما تبقى من الجسر الذي انهار في الرابع عشر من أغسطس آب من العام الماضي. وقد تم إجلاء نحو 4000 شخص في جنوة للقيام بهذه المهمة.

وكان طول الجسر الذي يعرف أيضا باسم جسر موارندي يقدر بنحو 1.2 كلم وكان يربط بين مدينة جنوة الساحلية وجنوب فرنسا ما جعله يتحول على مدى ستين عاما إلى أحد أهم الطرق في أوروبا حيث كان يربط شمال إيطاليا بجنوبها كما كان يشهد مرور نحو 25 مليون سيارة كانت تستقله سنويا.

وينتظر أن تتم إعادة بناء الجسر بحلول نهاية العام المقبل بحسب بعض المصادر. وقد قررت السلطات إخلاء نحو 600 منزل بشكل نهائي في المنطقة المجاورة لإتمام المشروع الذي سيكلف بناؤه نحو ستين مليون يورو بحسب وزارة المالية الإيطالية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد اتهمت أوتوسترادي دي إيتاليا وهي الشركة القائمة على إدارة الطرق السريعةبالإهمال في صيانة الجسر وهو ما رفضته الشركة بقولها إن المنشأة خضعت لعدة عمليات تفتيش خلصت جميعها أن الجسر آمن ويمكن استخدامه.

للمزيد: