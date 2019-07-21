وزير إسرائيلي يؤكد: "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قتلت إيرانيين في العامين الأخيرين"

أشاد وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل تساحي هنغبي بأداء بلاده موضحا أنّ إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تعمل ضد التهديد الإيراني على أرض الواقع، وذلك في الإشارة إلى العقوبات التي تهدد بريطانيا بفرضها على إيران بعيد احتجازها لناقلة النفط "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، والتي أعلن الحرس الثوري الإيراني أنها "لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية".

وأكد هنغبي أنّ "أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قتلت إيرانيين خلال العامين الماضيين"، مشيرا إلى هجمات سلاح الجو المتكررة في سوريا على مواقع للحرس الثوري الإيراني، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير منهم. وقال هنغبي: "لقد ضربنا الإيرانيين مئات المرات في سوريا. في بعض الأحيان هم يعترفون بذلك، وأحيانا أخرى تكشف عنها مصادر أو وسائل الإعلام الأجنبية، وفي بعض المرات يتناول الأمر رئيس الأركان"، مضيفا: "إن ردود الإيرانيين محدودة للغاية، وهذا ليس لأنهم لا يمتلكون القدرات، ولكن لأنهم يفهمون أن إسرائيل تعني التنفيذ".

وتؤكد تصريحات تساحي هنغبي أن الدولة العبرية حازمة للغاية فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي، وهو ما تناوله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي حيث قال: "الجيش الوحيد في العالم الذي يقاتل إيران هو الجيش الإسرائيلي".

واعترف الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مئات الغارات الجوية في سوريا في السنوات الأخيرة، وهي غارات استهدفت مواقع مرتبطة بإيران، التي تدعم نظام الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية. وسبق وأن أعلنت إسرائيل أكثر من مرة أنها لن تسمح لإيران أو إلى وكلائها بإنشاء وجود دائم لهم في سوريا.

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