استمرار انقطاع الاتصالات في كشمير الهندية وباكستان تعتزم اللجوء لمجلس الأمن

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يوم الثلاثاء إن بلاده تدرس اللجوء لمجلس الأمن الدولي بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.

وقال خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني يوم الثلاثاء "سنقاتل من أجل ذلك في كل منتدى. نفكر في كيفية إحالة الأمر إلى محكمة (العدل) الدولية... إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل أراضي منطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة لكن يسيطر كل من البلدين على جزء منها فقط.

وألغت الهند يوم الاثنين نصا دستوريا كان يسمح لولاية جامو وكشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة بسن قوانينها. والمنطقة مصدر توتر بين البلدين منذ فترة طويلة.

استمرار انقطاع الاتصالات

وقطعت الحكومة الهندية الاتصالات عن كشمير لليوم الثاني اليوم الثلاثاء (6 أغسطس آب) حيث توقفت اتصالات الهاتف المحمول والانترنت وشبكات تلفزيون الكابل في محاولة للحيلولة دون تنظيم أي احتجاجات.

وفي مسعي لإحكام قبضتها على المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة ألغت الحكومة مادة من الدستور تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.

وقبل ساعات من الإعلان عن إلغاء المادة أمس الاثنين (5 أغسطس آب) قطعت السلطات في كشمير، التي تطالب باكستان بالسيادة عليها أيضا، الاتصالات تماما على نحو غير مسبوق واعتقلت السلطات قيادات محلية.

وسيرت الشرطة المسلحة دوريات في المدينة لا يفصل بينها سوى بضع مئات من الأمتار واستمر الحظر المفروض علي تجمع أكثر من أربعة أشخاص وأغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها ومعظم المتاجر في المناطق السكنية.

ومع تقييد حركة السكان وفرض حظر تجول يجد السكان صعوبة في الحصول على احتياجات أساسية مثل الدواء.

رد باكستاني

وقال قائد الجيش الباكستاني يوم الثلاثاء إن جيش بلاده سيذهب "إلى أي مدى" لدعم سكان منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن ألغت الهند وضعا خاصا في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير.

وقال الجنرال قمر جاويد باجوا بعد لقائه مع كبار قادة الجيش في روالبندي "جيش باكستان يقف بصلابة إلى جانب الكشميريين في كفاحهم العادل حتى النهاية".

وأضاف دون الخوض في التفاصيل "نحن مستعدون وسنذهب إلى أي مدى للوفاء بالتزامنا فيما يتعلق بذلك".

مظاهرات ضد القرار الهندي بشأن وضعية كشمير رويترز

ردود أفعال هندية

الت وسائل الإعلام الهندية يوم الثلاثاء إن قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه يعد مقامرة جريئة لإنهاء تمرد مسلح بدأ قبل ثلاثة عقود ودمج الإقليم في بقية الهند.

ويوم الاثنين ألغت الحكومة التي يقودها القوميون الهندوس نصا دستوريا سمح لولاية جامو وكشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة بسن قوانينها وحظرت على غير المقيمين فيها شراء العقارات فيها.

وتصدر الصفحة الأولى لصحيفة إنديان إكسبرس عنوان يقول "التاريخ، بضربة واحدة" تعليقا على القرار الذي يعد أكبر خطوة سياسية في واحدة من أشد مناطق العالم توترا على الصعيد العسكري على مدى قرابة 70 عاما.

وقالت صحيفة إيكونوميك تايمز في صفحتها الأولى "إنجاز مهمة كشمير: بضربة واحدة سريعة تصبح للهند مكانة خاصة في الولاية".

وينادي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي منذ مدة طويلة بإنهاء الوضع الخاص لكشمير قائلا إنه يعرقل التنمية ويدفع الشبان للانضمام إلى التمرد على الحكم الهندي.

إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحاول تغيير الحكم الذاتي الذي حصل عليه الإقليم بعد انضمامه للهند عام 1947 خشية ازدياد العنف في منطقة لقي فيها عشرات الألوف مصرعهم في التمرد وخاضت الهند حربين بسببها مع باكستان التي تطالب بأحقيتها في الإقليم.

وقالت صحيفة هندوستان تايمز في افتتاحية "خطوة حزب بهاراتيا جاناتا في كشمير جريئة لكن لها مخاطر". وأضافت أن على الحكومة الآن التواصل مع الكشميريين.

ولم يصدر عن الحكومة من قبل ما يشير إلى أنها تعتزم إلغاء وضع كشمير الخاص وتقسيم الولاية إلى منطقتين إداريتين تداران على المستوى الاتحادي.

وقالت صحيفة تلجراف في صفحتها الأولى "تقسيم عقول وولاية. هذه المرة من جانب أكبر ديمقراطية على الكوكب دون سؤال جامو وكشمير".

متابعة أمريكية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنها تتابع الأحداث في كشمير عن كثب بعدما قالت الهند إنها تلغي الوضع الخاص للمنطقة وعبرت عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقالات.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أوتاجوس في بيان "نشعر بالقلق إزاء تقارير عن اعتقالات ونحث على احترام الحقوق الفردية ومناقشة الأشخاص في المجتمعات المتضررة... ندعو كل الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار على طول خط المراقبة".

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