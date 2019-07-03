نقل سائحين إلى المستشفى بسبب هجوم لأسراب النحل بفرنسا

هاجم سرب من النحل رجلا في الـ 70 من العمر وسيدة تبلغ من العمر 52 عاما، وذلك أثناء قيامهما بجولة سيرا على الأقدام بالقرب من بلدية برينيون على بعد 140 كيلومترا جنوب مدينة كليرمون فيران وسط فرنسا. وتمّ نقل السائحين إلى مستشفى "بوي أون فيلي" بالمنطقة.

وأوضح رجال الإطفاء أنّهم وجدوا الرجل في حالة حرجة للغاية بعد أن تعرض للسع مئات المرات في جميع أنحاء جسمه وعلى مستوى فمه. وأشار رجال الإطفاء إلى أنهم وعند وصولهم إلى مكان الحادث وجدوا جسم الرجل مغطى بشكل كامل بالنحل، أما جسم المرأة فكان مغطى بشكل جزئي، وهو ما صعّب من عملية إجلاء الضحايا إلى المستشفى. ولم يسلم ستة من رجال الإطفاء العشرين الذين شاركوا في عملية إسعاف الضحيتين من لسعات النحل.

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وأكد رجل الإطفاء ستيفان بونس في مقابلة لوسائل إعلام فرنسية أنّ النحل استمر في لسع السائحين، وبالتالي لم يتمكن المسعفون من الاقتراب من الضحيتين في بداية الأمر، لأنه ذلك كان سيعرض حياتهم للخطر، لذا فقد استعانوا بخبير في مجال تربية النحل حيث قام بضخ دخان خاص لتهدئة النحل، وهو ما سمح للمسعفين بنقل الضحايا إلى المستشفى.