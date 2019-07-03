فرقة "شكون" الموسيقية مزيج بين الموسيقى الشرقية والإلكترونية

نجح السوريان أمين خاير وماهر القاضي والألماني ثوربن بيكر في إنشاء فرقة "شكون" الموسيقية، والتي تقدم عروضا فنية تجمع بين الموسيقى الشرقية والإلكترونية الحديثة، وهي الموسيقى الأكثر رواجا في صفوف الشباب نظرا لكونها تدمج بين الأغاني الشعبية والموسيقى الشبابية الإلكترونية، وهي بالتالي جسر فني وموسيقى يربط جميع الأجيال.

وما يميز هذه الفرقة هو أنّ أمين خاير الذي ينحدر من دير الزور وماهر القاضي الذي ترعرع في دمشق لا يتحدثان الألمانية، وهي لغة زميلهما ثوربن بيكن، إلاّ أن حب الموسيقى جعل التواصل ممكنا ومكّن الثلاثي الفني من بناء أرضية موسيقية صلبة.

وكثيرا ما أكد أمين خاير أنه لم يعد يعتبر نفسه مجرد لاجئ، وأنّ الفن الذي يقدمه هو نتاج لما دار ويدور في رأسه وحياته من أحداث انطلاقا ممّا مرّ به من أحداث مأساوية في سوريا حتى وصوله ألمانيا حيث غادر أمين خاير سوريا بحثا عن مكان آمن يعيدا عن الحرب المستعرة هناك وكانت الوجهة تركيا التي غادرها إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر.

كان أمين خاير يرغب في التوجه إلى السويد ولكنه غير رأيه بمجرد وصوله إلى ألمانيا حيث وقع تحت سحر مدينة هامبورغ، وعندما تعرف على زميله ثوربن بيكن نشأت فكرة إطلاق المشروع الموسيقي، وكون الثنائي فرقتهما الموسيقية نهاية العام 2015، وأخذا يشاركان في إحياء الحفلات من خلال مهرجان فيوغن بألمانيا. وفي أواخر العام 2016 تعرفا على عازف الكمان ماهر القاضي، الذي انضم إليهما.

وأحيت فرقة "شكون" العديد من الحفلات في ألمانيا وأوروبا حيث غنى الثلاثي في فرنسا، الدنمارك وهولندا، كما أحيت الفرقة حفلا كبيرا في لبنان ثمّ الأردن. وأكد أمين الخاير أنه لم يتمكن إلى جانب ماهر القاضي من مرافقة ثوربن بيكن بسبب قيود التأشيرة التي تفرضها بعض الدول.

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