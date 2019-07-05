اليونانيون أول الأوروبيين إنفاقا على المخدرات والمشروبات الكحولية والتدخين

أشار تقرير لهيئة يوروستات التابعة للمسح الأوروبي إلى أن اليونانيين يأتون ضمن أكثر الشعوب بالاتحاد من حيث إنفاقهم السنوي على التدخين والمخدرات واستهلاك المشروبات الكحولية.

وطبقاً للتقرير، ينفق اليونانيون 3.7% من إجمالي ناتجهم القومي على المشروبات الكحولية و2.3% منه على التدخين بالإضافة إلى 0.6% منه على المخدرات خلال عام 2017.

ولم يسبق اليونان في الانفاق على الكحول سوى جارتها قبرص وهي أيضاً الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقدمت على اليونان من حيث الإنفاق على التدخين (2.5% من الناتج القومي).

ومر اليونانيون بأزمة اقتصادية طاحنة نتيجة لتقلص اقتصادها بنسبة 25% خلال العشر سنوات الأخيرة وهو ما دفعها لاقتراض ما لا يقل عن 320 مليار يورو من دول الاتحاد.

فرنسا وألمانيا وإيطاليا

وأظهر التقرير إنفاق الفرنسيين 1.9% على المشروبات الكحولية، بينما ينفقون 0.9% على التدخين و0.1% فقط من ناتجهم القومي على المخدرات.

أما الألمان، فينفقون 1.6% على المشروبات الكحولية و0.9% على التدخين دون وجود معلومات بشأن حجم تعاطي المخدرات.

وفي إيطاليا، يُنفق 2.5% من إجمالي الناتج القومي على الكحوليات و1.1% على التدخين و0.9% على المخدرات.

وجاءت بولندا في المركز الثالث من حيث الإنفاق على المشروبات الكحولية بعد كل من قبرص ورومانيا تباعا بنسبة 3.4% من إجمالي ناتجها القومي.

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