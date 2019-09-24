محكمة ألمانية تقضي بأن آثار الثمالة هي "حالة مرضية"

أصدرت محكمة ألمانية حكماً بأن آثار الثمالة، من صداع وغثيان ودوار وألم في العضلات، هي "حالة مرضية"، وذلك بعد أيام على انطلاق مهرجان "أكتوبرفست" السنوي للجعة، جنوب شرق البلاد.

ويعدّ مهرجان "أكتوبرفست" واحداً من أهم المهرجانات الحاشدة في العالم، وتستضيفه مدينة ميونيخ، وانطلقت فعالياته يوم السبت الماضي لتستمر مدّة 16 يوماً، ومن المتوقع أن يرتاد المهرجان هذا العام نحو 6 ملايين شخص.

وكانت محكمة في فرانكفورت تلقّت دعوى، قال فيها أصحابها: إن شركة تقدّم "أنخاباً" مضادة لآثار الثمالة، وتلك الأنخاب هي عبارة عن مسحوق يتم مزجه بالماء.

وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية العليا، يوم أمس الاثنين، "إن المعلومات المتعلقة بالمنتج الغذائي (مادة الدعوى) لا يمكن أن تنسب له أي خصائص من شأنها علاج مرض بشري، أو التخفيف من حدّة آلام ذلك المرض".

ووفق الحكم فإن المُنتج لا يعمل على تخفيف حدة الاضطرابات المؤقتة لنشاط المرء وحالة الإعياء التي يشعر بها في اليوم التالي لشربه كميات من الكحول، مفنّداً بالتالي ما ادعت به الشركة بأن منتجها يمكن أن يزيل آثار الثمالة أو يخفف من وطأتها.

ولفت بيان القضاة إلى أن الأطباء لطالما استخدموا كلمة "فيسلاجيا" كمصطلح طبي لوصف حالة شخص صبيحة الليلة التي يتناول فيها الكحول، وهو ما حدا بالقضاة إلى اعتبار أن حالة الإعياء والغثيان والدوار وكل ما يترتب من آثار الثمالة، هي حالة مرضية، تستوجب (في حال كانت شديدة جداً) علاجاً طبياً وليس "علاجاً" غذائياً.

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