يونكر يلتقي خليفته المحتملة وتوسك يدعو البرلمان الأوروبي لتزكيتها

استقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مكتبه ببروكسل، اليوم الخميس، وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين والمرشحة لتولي منصبه في رئاسة المفوضية.

وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي، أعلنوا الثلاثاء الماضي ترشيح فون دير لاين لرئاسة المفوضية التي تعدّ الهيئة التنفيذية للتكتّل، وفي اليوم التالي لترشيحها سارعت فون دير لايين لكسب تأييد نواب البرلمان الأوروبي وغادرت بروكسل إلى ستراسبورغ لإجراء مشاورات مع كتلتها من "حزب الشعب الأوروبي".

ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان الأوروبي على ترشيح فون دير لاين في غضون عشرة أيام، وليس ثمة مؤشرات تؤكد بشكل حاسم بأنها ستنال موافقة أغلبية المشرّعين الأوروبيين.

وفي حال موافقة البرلمان الأوروبي على ترشيحها، فسوف تكون فون دير لاين (60 عاماً)، أول امرأة تشغل أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي.

من هي المرأة المرشّحة لتولّي منصب رئيس المفوضية الأوروبية؟ من هي المرأة المرشّحة لتولّي منصب رئيس المفوضية الأوروبية؟ للمزيد: http://bit.ly/2FSIuJY Publiée par ‎Euronews عــربي‎ sur Mercredi 3 juillet 2019 من هي المرأة المرشّحة لتولّي منصب رئيس المفوضية الأوروبية؟

يذكر أن البرلمان الأوروبي الذي يضمّ 751 عضواً يمثلون 28 بلداً، يشهد في دورته الحالية انقساماً على ضوء ما أفرزته نتائج الانتخابات الأوروبية في أواخر أيار/مايو والتي عززت حضور الخضر والليبراليين واليمين المتشدد والمشككين في الاتحاد الأوروبي تحت قبّة برلمان التكتّل.

في هذه الأثناء حث الرئيس المنتهية ولايته للمجلس الأوروبي دونالد توسك، حث المشرّعين الأوروبيين على الموافقة على تولي فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية.

جاء ذلك اثناء خطاب ألقاه توسك أمام البرلمان الأوروبي بعد ثلاثة أيام من المحادثات الماراثونية التي شهدتها بروكسل بين قادة الدول الأعضاء الـ28 الذين اتفقوا في نهاية المطاف على ترشيح أورسولا فون دير لاين لتولي رئاسة المفوضية، وترشيح البلجيكي شارل ميشال ليرأس المجلس الأوروبي، والفرنسية كريستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، الوزير الإسباني الاشتراكي جوزيب بوريل لرئاسة المفوضة العليا للسياسة الخارجية والامن بالاتحاد الاوروبي.

وقال توسك: ""للمرة الأولى ، حققنا التوازن المثالي بين الجنسين في المناصب العليا"، مضيفاً أمام البرلمان: "أوروبا لا تتحدث فقط عن النساء ، إنها تختار النساء".

وأبرزت مداولات الشاقة لقادة دول الاتحاد الأوروبي تصدّعات في المركز الموالي لأوروبا داخل الاتحاد الأوروبي، ما يرجح أن يكون هناك صعوبة في في اتخاذ القرارات مستقبلاً في أكبر كتلة سياسية في العالم والتي يبلغ عدد سكانها نحو نصف مليار نسمة.

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