تجليات قسّ أمريكي.. يقطع البلاد لهداية العباد على متن "شاحنة ربّانية"

عندما رأى القسّ الأمريكي تيري بيلينغز في منامه شاحنة تقطع طريقها وسط الوحل اعتبرها إشارة عن مساعدة الرب لهؤلاء الذين ضلوا طريقهم في الحياة.

وقام بيلينغز بطلاء شاحنته بشكل فريد ورسم عليها صليباً كبيراً وكلمة "يسوع" وشعار "مغطى بالطين ولكن غُسل بالدماء" وبدأ يطوف الولايات الأمريكية للحديث عن قصة هدايته أمام من يريدون التقاط الصور مع "الشاحنة المباركة".

ويصف بيلينغز سيارته بأنها "شاحنة الرب" ويقول إنه عاش بعيداً عن طريق الرب لسنوات عديدة أفرط فيها في شرب المشروبات الكحولية والتلفظ باللعنات حتى تبدلت حياته عام 2004.

ومنذ أن رأى بيلينغز رؤياه عام 2014، استقل شاحنته وبدأ في "الدعوة" لطريق الرب.

ويقول: "كلما توقفت في مكان يأتي الجميع لإلقاء نظرة على الشاحنة ومن ثم أروي لهم قصتي وما فعله الرب من أجلي".

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