الولايات المتحدة الأمريكية

تجليات قسّ أمريكي.. يقطع البلاد لهداية العباد على متن "شاحنة ربّانية"

 محادثة
بقلم:  Euronews 
سيارة القس بيلينغز
سيارة القس بيلينغز -
حقوق النشر
Terry Billings/ Youtube - Elserty, Amro
حجم النص Aa Aa

عندما رأى القسّ الأمريكي تيري بيلينغز في منامه شاحنة تقطع طريقها وسط الوحل اعتبرها إشارة عن مساعدة الرب لهؤلاء الذين ضلوا طريقهم في الحياة.

وقام بيلينغز بطلاء شاحنته بشكل فريد ورسم عليها صليباً كبيراً وكلمة "يسوع" وشعار "مغطى بالطين ولكن غُسل بالدماء" وبدأ يطوف الولايات الأمريكية للحديث عن قصة هدايته أمام من يريدون التقاط الصور مع "الشاحنة المباركة".

ويصف بيلينغز سيارته بأنها "شاحنة الرب" ويقول إنه عاش بعيداً عن طريق الرب لسنوات عديدة أفرط فيها في شرب المشروبات الكحولية والتلفظ باللعنات حتى تبدلت حياته عام 2004.

ومنذ أن رأى بيلينغز رؤياه عام 2014، استقل شاحنته وبدأ في "الدعوة" لطريق الرب.

ويقول: "كلما توقفت في مكان يأتي الجميع لإلقاء نظرة على الشاحنة ومن ثم أروي لهم قصتي وما فعله الرب من أجلي".

إقرأ أيضاً:

ارتفاع ملحوظ في نسبة "اللا دينيين" في الوطن العربي بحسب استطلاع جديد

شاهد: مصلون يرتدون خوذا واقية يحضرون أول قداس في نوتردام منذ الحريق المدمر