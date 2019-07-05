شاهد: سباق الكعوب العالية في مدريد في إطار احتفالات فخر المثليين

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد سباق الكعب العالي السنوي الذي بات تقليداً يقام منذ عشرين عاماً.

ونظم السباق الخميس 4 تموز/ يوليو في إطارات احتفالات الفخر للمثليين في المدينة، حيث احتشد السكان والسياح في حي تشويكا أبرز مناطق تجمع المثليين في المدينة.

ويشترط السباق ارتداء المشاركين لأحذية يبلغ ارتفاع كعوبها 15 سنتيمتراً على الأقل، وتبلغ جائزته 350 يورو.

هذا العام تجري فعاليات مهرجان فخر المثليين في ظل إدارة محافظة جديدة، وفي ظل حديث بعض أحزاب اليمين المتطرف عن ضرورة نقل الاحتفالات إلى حديقة خارج حدود المدينة.

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