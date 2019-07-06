علم المثلية الجنسية يرفرف في سماء الجزائر من داخل السفارة البريطانية

رفعت سفارة بريطانيا في العاصمة الجزائرية اليوم السبت بجوار علمها علم قوس قزح المستخدم لتمثيل المثلية الجنسية.

ونشرت السفارة صورة للعلمين على حسابها بموقع فيسبوك مرفقة بعنوان "رفع علم قوس قزح لمساندة فخر لندن" في إشارة إلى دعم مسيرات المثليين الجنسيين في العاصمة البريطانية.

وواجه منشور السفارة ردود أفعال جزائرية غاضبة طالبت باحترام الثقافة المحلية غير المساندة للمثليين الجنسيين.

وقال مستخدم كتب تعليقه باللغة الإنكليزية: "ما هذا بحق الجحيم؟ يجب أن تحترموا طبيعة المجتمع المحافظ الذي نعيش فيه. نحن لا نتفق مع ما ينادي به هذا العلم لذا ينبغي عليكم أن تنزلوه من سمائنا".

وقال آخر: "لا أتفق وبشدة مع رفع علم لا يتسق ومعتقداتنا. أرجوكم تحلو ببعض الاحترام وأنزلوا هذا العلم... أعتبر هذا المنشور استفزازي".

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