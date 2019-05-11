هداية حيدروف يتوج بالذهب في بطولة جراند سلام للجيدو

تميز اليوم الثاني من منافسات باكو جراند سلام للجودو لعام 2019 في أذربيجان بمنافساته الشرسة والقوية حيث تمكن رجل اليوم هداية حيدروف من هزيمة منافسه الإسرائيلي بوتول أوف في وزن 73 كيلوغراما و تمكن من حصد الذهب لصالح أذربيجان .

سيدة اليوم هي أراي تشيزورو ، بطلة العالم الحالية ، التي حصلت على لقبها هنا في باكو في سبتمبر الماضي و التي تميزت اليوم في انتصارها على منافسها السويدي آنا برنهولم .

اليابانية اراي تحدثت عن انتصارها قائلتا "أنا سعيد للغاية للفوز في باكو بأذربيجان مرة أخرى. على الرغم من أننا في ملعب مختلف لبطولة العالم ، إلا أنه لا يزال هو نفسه. كان من دواعي سروري البالغ أن أعود إلى هنا لأفوز مرة أخرى كبطل عالمي "

تمكن الإسرائيلي ساغي موكي بفضل حركة الايبون من الحصول على المركز الأول على منصة التتويج في وزن 81 كيلوغراما على حساب منافسه البلغاري إيفايلو إيفانوف.

"إيفانوف لاعب صعب وأعلم أنه لن يكون سهلاً ، فنحن نتحصل على النتيجة الذهبية و كنت أعلم أنه سيكون مقاتلا صعبًا ، لأنه ذكي ويتعلم من الماضي.

قدمت اليابانية تاشيرو أداء مثير في منافسات اليوم الثاني في بطولة جراند سلام وحصدت الذهب في وزن 63 كيلوجراماً

وهي تجبر البطل الأوليمبي الحاصل على الميدالية الفضية ترستنجاك السلوفيني على الخضوع.

حركة اليوم كانت من نصيب الييف من أذربيجان الذي تميز في منافسات اليوم بفضل الاشي وازا .

للمزيد على يورونيوز: